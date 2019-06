महाराष्ट्र: पुणे में दीवार गिरने से 15 लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

पुणे में एक दर्दनाक हादसा हो गया है. यहां एक दीवार गिरने की वजह से 15 लोगों की मौत हो गई है. मामला कोंढवा क्षेत्र का है. रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. एएनआई ने जो तस्वीर जारी की है, उसमें नजर आ रहा है कि एक सोसाइटी के बाहर काफी भीड़ है और कई कारें गिरी हुई दिखाई दे रही हैं, बचावकर्मी राहत कार्य में लगे हुए हैं. बता दें कि महाराष्ट्र में इस समय तेज बारिश हो रही है. बारिश की वजह से शुक्रवार को मुंबई के कई इलाकों में पानी भर गया था.

यह घटना शनिवार सुबह तेज बारिश के बाद हुई. एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है और दमकल विभाग मौके पर मौजूद है. मिली जानकारी के मुताबिक मृत लोगों में 4 बच्चे और एक महिला है.

पुणे में दीवार ढहने से 15 की मौत, डीएम ने कहा- तेज बारिश की वजह से हुआ हादसा, कंस्ट्रक्शन कंपनी की लापरवाही की भी बात सामने आ रही है, मृतकों में ज्यादातर बिहार और बंगाल से आए मजदूर हैं.

District Collector Pune,Naval Kishore Ram: The wall collapsed due to heavy rainfall. Negligence of the construction company is coming to light with this incident.Death of 15 people is not a small matter.Mostly were labourers from Bihar&Bengal.Govt to provide help to the affected. pic.twitter.com/LYyMc7j8ht