होम क्वारंटीन पर गए पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह, विधानसभा में कोरोना पॉजिटिव MLA से की थी मुलाकात

"पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने विधान सभा में उनसे मिले दो विधायकों ने COVID-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद, सरकारी प्रोटोकॉल और अपने डॉक्टरों की सलाह के अनुसार, 7-दिन होम क्वारंटीन में जाने का फैसला किया है,"

Punjab chief minister @capt_amarinder has decided to go into 7-day self quarantine, as per government protocol and the advise of his doctors, after two MLAs who met him in the Vidhan Sabha tested positive for #COVID19.