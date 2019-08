पाकिस्तान के फैसलों पर पंजाब के CM ने जताई चिंता, बोले - उम्मीद है कि इसका असर करतारपुर गलियारे पर नहीं पड़ेगा

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने भारत के साथ राजनयिक संबंध कमतर करने के पाकिस्तान के फैसले पर चिंता व्यक्त की लेकिन उन्होंने उम्मीद भी जताई कि इस कदम से करतारपुर गलियारे के निर्माण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. अमरिंदर सिंह ने पड़ोसी देश के कदम को "बिना सोचे समझे उठाया गया और अनावश्यक कदम" बताया. भारत के साथ द्विपक्षीय राजनयिक संबंधों को कमतर करने का फैसला करने के कुछ ही देर बाद, पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे को लेकर बुधवार को भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया को देश छोड़ कर जाने के लिए कह दिया.

अधीर रंजन चौधरी ने कहा - कश्‍मीर हमारा आंतरिक मामला, तो राम माधव बोले 48 घंटे में हुआ हृदय परिवर्तन

Kashmir is our internal matter & Pakistan's decision to downgrade diplomatic ties is a knee-jerk reaction. Both countries must take adequate steps to ensure progress of #KartarpurCorridor isn't jeopardized in light of @pid_gov decision to downgrade diplomatic relations with India