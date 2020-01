नीति आयोग की रिपोर्ट पर पंजाब के मंत्रियों ने उठाए सवाल, कहा- राज्य में अगर कोई भूखा सोता है तो वह डाइटिंग कर रहा होगा

राज्यों को लेकर जारी नीति आयोग की रिपोर्ट 'दीर्घकालिक विकास लक्ष्य सूचकांक' (Sustainable Development Goal Index) में पंजाब के 2 अंक नीचे खिसक जाने पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्दू ने कहा है पंजाब में कोई भूखा नहीं सोता है और जो भी ऐसा कर रहा है, वह अपना वजन घटाने की कोशिश रहा होगा. बलबीर सिद्धू ने कहा, "मुझे नहीं लगता, पंजाब में ऐसा कोई भी है, जो भूखे पेट सोता है, और अगर कोई ऐसा करता है, तो वह संभवतः वज़न घटाने के लिए करता है... पंजाब में हम लोगों की खुराक इतनी स्वास्थ्यकर और समृद्ध है, किसी के भूखे पेट सोने का सवाल ही पैदा नहीं होता.

Punjab Health Minister Balbir Sidhu: I don't think there is anyone in Punjab who sleeps without eating food, anyone who does is probably doing it to reduce weight. We in Punjab have a such a healthy and rich diet,there is no question of anyone sleeping hungry https://t.co/K7Kc2K06ucpic.twitter.com/SMYyozhLXP