पंजाब के फरीदकोट युवा कांग्रेस अध्यक्ष को गोलियों से भून डाला, हमलावर फरार

पुलिस अधिकारी ने कहा कि भुल्लर को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई.पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने घटना पर दुख और हैरानी जताते हुए पंजाब पुलिस प्रमुख को घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को पकड़ने का निर्देश दिया है. पुलिस ने बताया कि हमलावर घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए. भुल्लर फरीदकोट जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे. फरीदकोट के एसएसपी स्वर्णदीप सिंह ने कहा कि मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन हमें कुछ सुराग मिले हैं. प्राथमिकी दर्ज की गई है.

Shocking incident of fatal attack on our Faridkot @IYCPunjab President Gurlal Singh. Have directed @DGPPunjabPolice to ensure a speedy investigation and nab the culprits responsible for this heinous act. The guilty will be severely punished.