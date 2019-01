राफेल मामला: कांग्रेस के आरोपों पर BJP मंत्री विश्वजीत राणे की सफाई- ऑडियो की जांच हो, टेप में मेरी आवाज नहीं

राफेल मामले (Rafale Deal) में कांग्रेस ने गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे (Vishwajeet P Rane)का कथित ऑडियो जारी करके मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है. बुधवार को कांग्रेस (Congress) ने राणे का कथित ऑडियो जारी किया, जिसमें वह किसी शख्स को बता रहे हैं कि सीएम मनोहर पर्रिकर (Manohar Parrikar) ने कैबिनेट बैठक में कहा कि राफेल डील के कागजात उनके बेडरूम में हैं और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता. इसके बाद मंत्री विश्वजीत राणे ने सफाई देते हुए कांग्रेस के आरोपों को झूठ बताया. उन्होंने कहा कि ऑडियो में मेरी आवाज नहीं है, उसकी जांच होनी चाहिए.

गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत पी राणे ने कहा, 'ऑडियो टेप के साथ छेड़छाड़ की गई है. कांग्रेस इस हद तक गिर गई है कि वह टेप के साथ छेड़छाड़ कर मुख्यमंत्री और कैबिनेट के बीच गलतफहमी पैदा कर रही है. मनोहर पर्रिकर ने कभी भी राफेल या किसी तरह के कागजात की कोई बात नहीं की. मैंने उनसे इस मामले में इसकी आपराधिक जांच करने के लिए कहा है.'

BJP मंत्री के हवाले से कांग्रेस का दावा: मनोहर पर्रिकर ने कहा मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे बेडरूम में हैं राफेल के कागजात

मंत्री राणे ने कांग्रेस की ओर से सर्कूलेट किए गए ऑडियो टेप के साथ भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को पत्र लिखा है. उन्होंने पत्र में कहा है, 'यह छेड़छाड़ किया हुआ ऑडियो है. मैंने कभी भी इस बारे में किसी से बात नहीं की.'

Goa Min Vishwajit P Rane: The audio tape is doctored. Congress has stooped to such a low level to doctor a tape to create miscommunication b/w cabinet&CM. Mr Parrikar has never made any reference to Rafale or any documents. Have asked him for a criminal investigation into this. pic.twitter.com/pEA6L1SiTx