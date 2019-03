मोदी सरकार के यूटर्न पर पी चिदंबरम का कटाक्ष: लगता है चोर ने राफेल के दस्तावेज लौटा दिए

राफेल सौदे (Rafale deal) को लेकर जारी घमासान के बाच एक नया ट्विस्ट आया है और मोदी सरकार ने अब कहा है कि राफेल के दस्तावेज चोरी नहीं हुए हैं, बल्कि उसकी फोटोकॉपी की गई है. राफेल सौदे से जुड़े दस्तावेजों की चोरी के संदर्भ में अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल के ताजा दावे को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने शनिवार को सरकार पर निशाना साधा और तंज कसते हुए कहा कि लगता है कि चोर ने दस्तावेज लौटा दिए.

पहले: राफेल की फाइल चोरी हो गई, अब: फोटोकॉपी हुई; सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार के यूटर्न पर 20 बातें

कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने ट्वीट किया, ''सरकार ने बुधवार को कहा कि दस्तावेज चोरी हो गए. शुक्रवार को कहा कि दस्तावेजों की फोटोकॉपी चोरी हुई है. मुझे लगता कि बीच में बृहस्पतिवार को चोर ने दस्तावेज लौटा दिए.'' उन्होंने तंज कसते हुए कहा, ‘‘मैं सरकार की समझ को सलाम करता हूं.'

On Wednesday, it was 'stolen documents'.



On Friday, it was 'photo copied documents'.



I suppose the thief returned the documents in between on Thursday.