राफेल की IAF में शानदार एंट्री, रक्षामंत्री ने कहा- दुनिया को सख्त संदेश, विशेषकर उन देशों को...

राजनाथ सिंह ने कहा, 'राफेल का इंडक्शन पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा और सख्त संदेश है, खासकर उनके लिए जो हमारी संप्रभुता पर नजर गड़ा रहे हैं. यह इंडक्शन वर्तमान में सीमा के हालात या फिर कहा जाए कि सीमा पर जैसे हालात बनाए जा रहे हैं, उसे देखते हुए और अहम हो जाता है.'

Rafale induction is a big & stern message for the entire world, especially to those eyeing our sovereignty. This induction is important considering the kind of atmosphere at our borders or should I say the kind of atmosphere created at our borders: Defense Minister Rajnath Singh pic.twitter.com/tOhEYCRDux