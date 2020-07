भारतीय सीमा में घुसने पर राफेल बेड़े का स्वागत ऐसे किया INS Kolkata ने, सुनें पूरा AUDIO

न्यूज़ एजेंसी ANI के मुताबिक, राफेल की टुकड़ी UAE के अल धाफरा एयरबेस से उड़ान भरने के बाद पश्चिमी अरब सागर में तैनात नौसेना के युद्धपोत INS कोलकाता से संपर्क स्थापित किया. इस दौरान राफेल के ऐरो लीडर और आईएनएस कोलकाता के बीच बातचीत हुई.

INS Kolkata Delta63: Arrow leader (flying #Rafale),welcome to Indian Ocean

Rafale leader: Many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding seas

INS Kolkata: May you touch the sky with glory. Happy landings

Rafale leader: Wish you fair winds. Happy hunting. Over&out https://t.co/WlEyiZTtg5