इन विमानों के अंबाला में लैंड कर जाने के बाद रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा कि 'The Birds have landed safely in Ambala. राफेल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के भारत में इस आगमन के साथ ही सेना के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है. कई भूमिका निभाने में सक्षम ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना की क्षमताओं में क्रांति लाएंगे.'