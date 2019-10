भारत को मिला पहला Rafale विमान, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया 'ऐतिहासिक दिन'

भारत को पहला राफेल लड़ाकू विमान (Rafale Fighter Jet) मिल गया है. विजयादशमी और एयरफोर्स डे (Air Force Day) के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने फ्रांस के बोर्दो में दसॉल्ट (Dassault Aviation) के संयंत्र में पहुंचकर इसकी डिलिवरी ली. राफेल उन्नत प्रौद्योगिकी से लैस लड़ाकू विमान है. राफेल के हैंडओवर समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 'यह एक ऐतिहासिक दिन है. यह भारत और फ्रांस के बीच गहरा संबंध दिखाता है.' उन्होंने कहा कि राफेल विमान के शामिल होने से एयरफोर्स की क्षमता में इजाफा होगा. बता दें कि 36 राफेल जेट (Rafale Jet) विमानों में पहला विमान भारत को मंगलवार को ही मिल जाएगा, लेकिन चार विमानों की इस पहली खेप को भारत पहुंचने में अगले साल मई तक इंतजार करना पड़ेगा. सभी 36 राफेल जेट विमान सितंबर, 2022 तक भारत पहुंचने की उम्मीद है. उसके लिए भारतीय वायुसेना जरूरी बुनियादी ढांचा तैयारी करने और पायलटों को प्रशिक्षण देने समेत जरूरी तैयारियां कथित रूप से कर रही है.

Defence Minister Rajnath Singh in Mérignac(France): I am happy that the delivery of #Rafale aircraft is on schedule, I am confident that this will add further strength to our Air Force. I wish cooperation between our two major democracies further increases in all sectors. pic.twitter.com/8O9YfdsCKU