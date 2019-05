प्रियंका गांधी ने कविता शेयर कर पिता राजीव गांधी को किया याद, कहा- आप हमेशा रहेंगे मेरे हीरो

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) ने 28वीं पुण्य तिथि पर अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी (Rajiv GandhI) को श्रद्धांजलि दी है. राहुल ने मंगलवार को अपने पिता को याद करते हुए कहा कि वे अपने पिता की कमी हमेशा महसूस करते हैं. राहुल ने ट्विटर अपनी और पिता की फोटो के साथ लिखा, ''मेरे पिता एक नेक, दयालु एवं स्नेह करने वाले व्यक्ति थे. उन्होंने मुझे सभी लोगों से प्रेम करने और सभी को सम्मान देने की शिक्षा दी. उन्होंने मुझे सिखाया कि कभी घृणा नहीं करना.'' वहीं कांग्रेस महासचिव और राहुल की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने पिता के साथ बचपन की एक फोटो के साथ हरिवंश राय की अग्निपथ कविता का एक अंश शेयर किया है. उन्होंने पोस्ट पर लिखा ,''आप हमेशा मेरे हीरो रहेंगे"

You will always be my hero. pic.twitter.com/LYPciCD234

इससे पहले मंगलवार सुबह, राहुल और प्रियंका ने मां सोनिया गांधी के साथ दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री को उनके स्मारक वीर भूमि पर जाकर श्रद्धांजलि दी. इस दौरान उनके साथ पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी शामिल रहे.

My father was gentle, loving, kind & affectionate. He taught me to love & respect all beings. To never hate. To forgive.



I miss him.



On his death anniversary, I remember my father with love & gratitude.#RememberingRajivGandhipic.twitter.com/sYPGu5jGFC