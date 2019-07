मानहानि के मामले में कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बोले राहुल गांधी- आक्रमण हो रहा है, मजा आ रहा है

मानहानि के मामले मुंबई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि यह विचारधारा की लड़ाई है, आक्रमण हो रहा है मजा आ रहा है. साथ ही उन्होंने कहा कि गरीबों और किसानों के साथ खड़े हैं और लड़ाई जारी रहेगी. बता दें, साल 2017 में पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या को BJP-RSS की विचारधारा से जोड़ने के आरोप में मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुंबई की अदालत में पेश होकर खुद को बेकसूर बताया. अदालत ने उन्हें 15,000 रुपये के मुचलके पर ज़मानत दे दी है. उनके लिए पूर्व सांसद एकनाथ गायकवाड़ ने ज़मानत दी.

राहुल गांधी ने कहा, 'मैंने कोर्ट में कुछ नहीं कहा. मुझे पेश होना था. यह विचारधारा की लड़ाई है. मैं गरीबों और किसानों के साथ खड़ा हूं. आक्रमण हो रहा है, मजा आ रहा है. पिछले पांच वर्षों से 10 गुना ज्यादा मैं लड़ूंगा.'

#WATCH Rahul Gandhi after appearing in a Mumbai court in a defamation case: I didn't say anything in court,I had to appear. It's a fight of ideology,I'm standing with the poor & farmers.'Aakraman ho raha hai, mazaa aa raha hai'. I'll fight 10 times harder than I did in last 5 yrs pic.twitter.com/AoeQJfdTBU