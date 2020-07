लद्दाख मुद्दे पर राहुल गांधी ने वीडियो के साथ ट्वीट कर PM मोदी पर साधा निशाना, कहा-कोई तो झूठ बोल...

पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक संघर्ष (Ladakh Clash) के बीच पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने शुक्रवार को लद्दाख का अचानक दौरा किया और सरहद पर तैनात भारतीय जवानों की हौसला अफजाई की. प्रधानमंत्री के इस लद्दाख दौरे के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) एक बार फिर हमलावर तेवर में नजर आए. उन्‍होंने एक ट्वीट करके चीन की घुसपैठ को लेकर पीएम मोदी के बयान पर गंभीर सवाल उठाए. राहुल ने अपने ट्वीट में लिखा-लद्दाख के लोग कहते हैं:चीन ने हमारी जमीन ली. PM कहते हैं-किसी ने हमारी जमीन नहीं ली....कोई तो झूठ बोल रहा है.' पीएम ने अपने ट्वीट के साथ लद्दाख के निवासियों के एक वीडियो को भी वीडियो पोस्‍ट किया है.

Ladakhis say:

China took our land.



PM says:

Nobody took our land.



Obviously, someone is lying. pic.twitter.com/kWNQQhjlY7