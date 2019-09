राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा- हाउडी इकोनॉमी...

कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और उनकी बहन प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है. राहुल (Rahul Gandhi) ने भारत की अर्थव्यवस्था का हवाला देते हुए कहा कि यह सही आकार में नहीं है. उन्होंने उस रिपोर्ट को भी शेयर किया जिसमें कहा गया है कि जून के बाद से अंतरराष्ट्रीय निवेशकों द्वारा 45 बिलियन डॉलर के शेयर बेचे गए हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था में विश्वास खत्म हो गया है. राहुल ने ट्वीट करते हुए यह भी कहा, 'हाउडी इकोनॉमी कैसी चल रही है मिस्टर मोदी' ऐसा लगता है कि यह बहुत अच्छा नहीं है.' बता दें कि ह्यूस्टन में 22 सितंबर को ‘हाउडी मोदी' नाम से एक कार्यक्रम होने वाला है जिसमें पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शामिल होंगे.

फजीहत के बाद 'नौकरी वाले बयान' से पलटे केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार, अब कही यह बात...

“Howdy” economy doin',

Mr Modi?



Ain't too good it seems. #HowdyEconomyhttps://t.co/p2NTW3fLZo