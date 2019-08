बाढ़ से जूझ से केरल में अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड पहुंचे राहुल गांधी, मदद की अपील की

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को लोगों से अपील की कि वे उनके ससंदीय क्षेत्र वायनाड में बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री मुहैया कराएं. वायनाड दौर पर पहुंचे गांधी ने फेसबुक पर एक पोस्ट में लोगों से अपील करते हुए लिखा, 'मेरा संसदीय क्षेत्र वायनाड बाढ़ से तबाह हो गया है, हजारों लोग बेघर हो गए हैं और उन्हें राहत शिविरों में पहुंचाया गया है.' उन्होंने लिखा, 'हमें तत्काल पानी की बोतलों, चटाई, कंबल, अधो वस्त्र, धोती, नाइटगाउन, बच्चों के कपड़े, चप्पल, सैनेटरी नैपकिन, साबुन, टूथब्रश, टूथपेस्ट, डेटॉल, सर्फ, ब्लीचिंग पाउडर और क्लोरीन की जरूरत है.' उन्होंने लोगों से बिस्कुट, चीनी, मूंग, दाल, चना, नारियल तेल, नारियल, सब्जी, करी पाउडर, ब्रेड और बच्चों का खाना देने की भी अपील की है. गांधी ने लोगों से राहत सामग्री मलप्पुरम जिले में बनाए गए केन्द्रों में भेजने को कहा है.

I visited M.E.S. MAMPAD COLLEGE RELIEF CAMP, to meet with the victims of the flood. I have assured them we will appeal to the State & Central govt. to provide immediate assistance & we will help in any way possible. pic.twitter.com/08taKyoQiy