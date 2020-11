चीन के डोकलाम में घुसने की सैटेलाइट तस्वीरों को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र पर हमला बोला

यह भी पढ़ें- पांच सितारा संस्कृति : गुलाम नबी आजाद ने बताई कांग्रेस के चुनाव हारने की वजह

चीन के डोकलाम क्षेत्र में बस्ती और सड़क बनाने से जुड़ी सैटेलाइट तस्वीरों को लेकर राहुल गांधी ने कहा, चीन की भूराजनीतिक रणनीति से सिर्फ लोकलुभावनी तस्वीर पेश करने की मीडिया रणनीति से नहीं निपटा जा सकता. यह सिर्फ केंद्र सरकार को चला रहे लोगों के मनमस्तिष्क को अलग करके दिखाने वाला प्रतीत होता है. डोकलाम पर NDTV की रिपोर्ट को साझा किया, जिसमें सैटेलाइट तस्वीरों (Satellite Images) से पता चलता है कि डोकलाम में चीन का खतरा फिर बढ़ रहा है. सैटेलाइट तस्वीरें दिखाती हैं कि भूटान (Bhutan) की सीमा के दो किलोमीटर भीतर गांव बसाने के अलावा चीन ने उसी क्षेत्र में 9 किलोमीटर अंदर तक सड़क भी बना ली है.

China's geopolitical strategy cannot be countered by a PR driven media strategy.



This simple fact seems to elude the minds of those running GOI.https://t.co/GB89UmatTm