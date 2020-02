PM मोदी पर राहुल गांधी का तंज: निर्मला सीतारमण को बर्खास्त करिए और आप जिम्मेदारी से बच जाएंगे

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश की आर्थिक व्यवस्था को लेकर निशाना साधा है. उन्होंने एक फरवरी को संसद में पेश किए गए आम बजट पर तंज कसा और कहा कि अर्थव्‍यवस्‍था ध्‍वस्‍त हो गई है और आपको ये सोचना चाहिए कि इस तोहमत से आप खुद को कैसे बचाएं. राहुल गांधी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किया और लिखा, ''डियर प्रधानमंत्री, अर्थव्‍यवस्‍था ध्‍वस्‍त हो गई है और आपको ये सोचना चाहिए कि इस तोहमत से आप खुद को कैसे बचाएं. बेखबर निर्मला जी द्वारा पेश की गई बकवास बजट का उपयोग कीजिए. उन्‍हें हटाइए और सारा दोष उनके ऊपर थोप दीजिए. समस्‍या का समाधान हो जाएगा.''

Dear PM,



The economy has imploded & you must be racking your brains on how to avoid the blame.



Use the useless budget presented by clueless Nirmala Ji. Sack her & dump the entire blame on her.



Problem solved.