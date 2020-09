देश में कोरोना के बढ़ते केसों लेकर राहुल गांधी का 'हमला', कहा-मोदी सरकार के कुप्रबंधन के कारण...

मॉनसून सत्र से पहले कांग्रेस सांसदों की बैठक, चीनी घुसपैठ मुद्दे पर पीएम मोदी को घेरने की तैयारी

Due to Modi Govt's gross mismanagement of Covid:



1. India's total cases world's 2nd highest.



2. India's weekend tally higher than US & Brazil put together.



3. On Sunday, India's share was 40% of total cases worldwide.



4. No flattening of curve.



Stay safe everyone.