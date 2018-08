महिला सुरक्षा पर राहुल गांधी का हमला, बीजेपी के MLA से बेटी को बचाना है

The PM doesn't say anything on the incidents of rape. What happened against women in these four years is something which didn't happen even in last 70 years: Congress President Rahul Gandhi at Mahila Adhikar Sammelan #Delhi pic.twitter.com/oAZ0SgK9Bz

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने महिला सुरक्षा पर बीजेपी पर तगड़ा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि बीजेपी के एमएलए से बेटी को बचाना है. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने आज तक यूपी-बिहार में हुये रेप के मामले में एक भी शब्द नहीं बोला. बीजेपी-आरएसएस की सोच महिला विरोधी है. राहुल गांधी ने कहा कि महिला आरक्षण बिल लंबित पड़ा हुआ है लेकिन उसे लाया नहीं जा रहा है. कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हम सत्ता आएंगे तो इस बिल को जरूर पास करवायेंगे.

The ideology of BJP & RSS is that only the men will run this country & if it is anywhere that the women belong, it is at the back: Congress President Rahul Gandhi at Mahila Adhikar Sammelan #Delhipic.twitter.com/480484O516