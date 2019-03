राहुल गांधी बोले- कमजोर मोदी चीनी राष्ट्रपति से डरे हुए हैं, चीन के खिलाफ उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता

चीन (China) ने एक बार फिर जैश सरगना मसूद अजहर (Masood Azhar) को ग्लोबल आतंकी (Global Terrorist) घोषित होने से बचा लिया है. चीन ने यूएन (UN) में इस प्रस्ताव के विरोध में अपने वीटो पावर (Veto Power) का इस्तेमाल कर ऐसा किया. चीन द्वारा अड़ंगा लगाए जाने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग से डरे हुए हैं और चीन के खिलाफ उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है. राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, ''कमजोर मोदी शी चिनफिंग से डरे हुए हैं. जब चीन भारत के खिलाफ कदम उठाता है तो उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है''. उन्होंने दावा किया, ''मोदी की चीन कूटनीति : गुजरात में शी के साथ झूला झूलना, दिल्ली में गले लगाना, चीन में घुटने टेक देना रही''.

Weak Modi is scared of Xi. Not a word comes out of his mouth when China acts against India.



NoMo's China Diplomacy:



1. Swing with Xi in Gujarat



2. Hug Xi in Delhi



3. Bow to Xi in China https://t.co/7QBjY4e0z3