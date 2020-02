विजुअल्स देख लीजिए मणिक्कम टैगोर ने किसी पर भी हमला नहीं किया : राहुल गांधी

लोकसभा में कांग्रेस सांसद मणिक्कम टैगोर पर बीजेपी सांसदों की ओर से मारपीट का आरोप लगाने पर राहुल गांधी ने बचाव किया है. उन्होंने कहा, आप फुटेज देख लीजिए मणिक्कम टैगोर ने किसी पर हमला नहीं किया है बजाए इसके उनके ऊपर ही हमला हुआ है'. आपको बता दें कि बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने कहा जब केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन बोल रहे थे तो कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर आवेशित होकर उनकी ओर बढ़े. यह लोकतंत्र के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है. वहीं संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि राहुल गांधी के उकसावे के बाद अब उन्होंने सोचा कि डंडे वाला रास्ता ही दिखाया जाए. डॉ. हर्षवर्धन के साथ हाथापाई की कोशिश की गई है. यह कांग्रेस की कुंठा और गुंडागर्दी की चरम सीमा को दिखाता है. गौरतलब है कि दिल्ली की एक चुनावी सभा में बुधवार को गांधी ने कहा था कि मौजूदा समय में जो हालात हैं उसे देखकर कहा जा सकता है कि छह महीने में प्रधानमंत्री को युवा डंडे मारेंगे.

Rahul Gandhi,Congress: There is an issue in Wayanad about them not having a Medical College so I wanted to raise.BJP obviously doesn't like it if I speak.We are not allowed to speak in Parliament.See visuals,Manickam Tagore (Cong MP) didn't attack anyone rather he was attacked. https://t.co/PQd9iDYsbEpic.twitter.com/fhMphwPULF