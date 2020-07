जेपी नड्डा का राहुल गांधी पर वार- रक्षा मामलों की स्थायी समिति की बैठक में कभी नहीं लिया हिस्सा, फौज की बहादुरी पर उठा रहे सवाल

बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, "राहुल गांधी एक ऐसे गौरवशाली वंशवाद परंपरा से ताल्लुक रखते हैं, जहां रक्षा मामलों में समितियां मायने नहीं रखती हैं, सिर्फ आयोग काम करते हैं. कांग्रेस में ऐसे कई काबिल लोग हैं, जो संसदीय मामलों को समझते हैं, लेकिन वंशवाद के चलते ऐसे नेताओं को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा. बहुत दुख की बात है."

Rahul Gandhi does not attend a single meeting of Standing Committee on Defence. But sadly, he continues to demoralise the nation, question the valour of our armed forces and do everything that a responsible opposition leader should not do.