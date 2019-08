राहुल गांधी ने जेटली परिवार को खत लिख जाहिर की संवेदनाएं, कहा- उनकी कमी खलेगी

राहुल गांधी ने पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के निधन पर शोक जाहिर करते हुए जेटली परिवार को पत्र लिख अपनी संवेदनाएं प्रकट की. उन्होंने लिखा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की आवाज अब संसद में सुनायी नहीं देगी और उनकी कमी हमेशा खलेगी. राहुल ने जेटली की पत्नी संगीता को भेजे शोक संदेश में कहा कि जेटली ने अपने चार दशक के शानदार करियर में राजनीति पर अमिट छाप छोड़ी है. उन्होंने अपने पत्र में कहा कि जेटली जी की आवाज अब संसद में सुनाई नहीं देगी और उनकी कमी हमेशा खलेगी. उन्होंने उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि ईश्वर परिवार को इस मुश्किल समय से उबरने की ताकत और इस दुख को सहने की शक्ति दे.

Shri @RahulGandhi expresses his condolences to Smt. Sangeeta Jaitley on the untimely demise of Shri Arun Jaitley. pic.twitter.com/dsL9RwIfB3