WhatsApp जासूसी मामले में राहुल गांधी ने निकाला 'राफेल एंगल', सरकार पर तंज कसते हुए लिखा...

इज़रायली स्पाइवेयर 'पेगासस' का इस्तेमाल कर भारतीय पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की जासूसी की खबर सामने आने के बाद सियासी हलचल मचा हुआ है. दरअसल व्हाट्सऐप के अधिकारियों ने NDTV को बताया कि इस हफ्ते उनकी ओर से कई भारतीयों को कहा गया है कि एक इजरायली 'स्पाइवेयर' ने व्हाट्सऐप के जरिए उनकी जासूसी की है. इनमें भारतीय पत्रकार, एक्टिविस्ट शामिल हैं. इनकी जासूसी मई के महीने में की गई है. इस खबर आने क बाद सरकार की तरफ से भी बयान जारी हुआ. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद (Ravi shankar Prasad) ने कहा कि भारत सरकार व्हाट्सऐप (WhatsApp) पर भारत के नागरिकों के निजता के उल्लंघन पर चिंतित है. हमने व्हाट्सऐप से ये बताने को कहा है कि किस तरह का उल्लंघन हुआ और वो करोड़ों भारतीयों की निजता की सुरक्षा किस तरह कर रही है. इस खबर के सामने आने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने भी सरकार पर तंज कसा और इसका 'राफेल एंगल' निकाल लिया.

राहुल गांधी ने ट्वीट किया, 'सरकार ने वॉट्सऐप से पूछा है कि भारतीय नागरिकों की जासूसी के लिए 'पेगासस' को किसने खरीदा है, यह ठीक वैसे ही है जैसे मोदी का दसॉल्ट से यह पूछना कि राफेल लड़ाकू विमानों की डील पर किसने पैसे कमाए!'

Government of India is concerned at the breach of privacy of citizens of India on the messaging platform Whatsapp. We have asked Whatsapp to explain the kind of breach and what it is doing to safeguard the privacy of millions of Indian citizens. 1/4 pic.twitter.com/YI9Fg1fWro