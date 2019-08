जम्मू में दो कांग्रेस नेताओं की हुई गिरफ्तारी तो भड़के राहुल गांधी, किया यह Tweet...

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने जम्मू-कश्मीर (Jamu Kashmir) के अपने 'दो नेताओं की गिरफ्तारी' की निंदा की. उन्होंने शुक्रवार को सरकार पर निशाना साधा और सवाल किया कि आखिर यह पागलपन कब खत्म होगा? उन्होंने ट्वीट कर कहा, 'मैं जम्मू-कश्मीर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुलाम मीर और प्रवक्ता रवींद्र शर्मा की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करता हूं.' राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा, "राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के खिलाफ की गई इस अकारण कार्रवाई से सरकार लोकतंत्र को और नीचे ले गयी है. यह पागलपन कब खत्म होगा?'

I strongly condemn the arrest of our J&K PCC Chief, Shri Ghulam Ahmed Mir & spokesperson, Shri Ravinder Sharma in Jammu today. With this unprovoked action against a national political party, the Govt has delivered democracy another body blow. When will this madness end? https://t.co/1z3e7qHCDE