राहुल गांधी का PM मोदी पर तीखा हमला- 'Mr. 56 इंच ने महीनों से चीन का नाम नहीं लिया है'

राहुल ने ट्वीट किया, 'चीन भारतीय जमीन में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है. मिस्टर 56'' ने महीनों से 'चीन' शब्द नहीं बोला है. वो कम से कम 'चीन' बोलकर ही इसकी शुरुआत कर सकते हैं.'

China is expanding its occupation into Indian territory. Mr 56” hasn't said the word ‘China' for months. Maybe he can start by saying the word ‘China'.

कांग्रेस नेता ने तमिलनाडु की एक सभा का वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें वो लघु और मध्यम व्यवसायियों से बात कर रहे थे, जिसमें उन्होंने 'चीन की समस्या' का समाधान बताया है. राहुल ने कहा, 'भारत की शक्ति मजबूत अर्थव्यवस्था, रोजगार से सक्षम युवा और सामाजिक सौहाद्रता में है. मिस्टर मोदी ने अपने पूंजीपति मित्रों की मदद करने के बजाय किसानों, मजदूरों और कामगारों की मदद की होती तो चीन के पास हमारी जमीन लेने की हिम्मत नहीं होती.'

India's strength is a strong economy, employed youth & social harmony.



Had Mr Modi protected our farmers-labourers-workers instead of hollowing out India by helping his crony capitalist friends, China wouldn't have had the guts to take our land. pic.twitter.com/XJp0bnUcHb