राहुल का PM मोदी पर निशाना : 'प्लेन खरीदने' और अमीरों के टैक्स कट' के बीच राज्य उधार मांगने पर मजबूर

उन्होंंने ट्वीट में लिखा, '1. केंद्र ने राज्यों से जीएसटी रेवेन्यू देने का वादा किया. 2. अर्थव्यवस्था को पीएम और कोविड ने बरबाद कर दिया. 3. पीएम ने कॉरपोरेट कंपनियों को 1.4 लाख करोड़ का टैक्स कट दिया और अपने लिए 8,400 करोड़ का प्लेन खरीदा. 4. और केंद्र के पास राज्यों को देने के लिए पैसे नहीं हैं. 5. वित्त मंत्री राज्यों से कहती हैं- उधार लो. आपके मुख्यमंत्री, मोदी के लिए आपका भविष्य गिरवी पर क्यों रख रहे हैं?'

1. Centre promises GST revenue for States

2. Economy shattered by PM & Covid

3. PM gives 1.4 lakh Crs tax cuts to Corporates, buys 2 planes for himself for 8400 Crs

4. Centre has no money to pay States

5. FM tells States- Borrow



Why is your CM mortgaging your future for Modi?