'ग्रामोफोन' वाले तंज पर राहुल गांधी का पलटवार, PM मोदी का यह VIDEO शेयर कर साधा निशाना

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul gandhi) ने एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी (PM Modi) पर निशाना साधा. राहुल गांधी ने 'ग्रामोफोन' (Gramophone) से अपनी तुलना करने पर रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए एक वीडियो पोस्ट किया. वीडियो में मोदी को अपने भाषणों में गांधी परिवार के सदस्यों का बार-बार संदर्भ देते हुए देखा और सुना जा सकता है. भाजपा नेताओं के साथ अक्टूबर में वीडियो संवाद के दौरान पीएम मोदी ने राहुल गांधी का मजाक उड़ाया था. उन्होंने कहा था कि वह एक ही बात को उसी तरह दोहराते हैं मानो ग्रामोफोन की पिन अटक गई है. लेकिन लोग सरकार के खिलाफ उनके 'बचकाने' दावों और 'झूठ' को स्वीकार नहीं करेंगे. लोगों को उनके बयानों का 'मजा' लेना चाहिए.मोदी के बयानों का एक वीडियो पोस्ट करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्वीट किया, 'यह मनोरंजक वीडियो श्री '36 द्वारा' प्रस्तुत किया गया है. मुझे आशा है कि आप इसे देखकर आनंद लेंगे. कृपया इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें ताकि वे भी इसका आनंद उठा सकें.'

Spoken like a true soldier General. India is so proud of you. Mr 36 has absolutely no shame in using our military as a personal asset. He used the surgical strikes for political capital and the Rafale deal to increase Anil Ambani's real capital by 30,000 Cr. #SurgicalStrikehttps://t.co/IotXWBsIih