राहुल गांधी का पीएम मोदी पर पलटवार: बातें घुमाना बंद करिए, मर्द बनिए और मेरे सवाल का जवाब दीजिए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) को लेकर कांग्रेस (Congress) अध्यक्ष राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर बुधवार को उन पर जमकर बरसे.राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने एक रैली में कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद में अपना बचाव करने के लिए ‘एक महिला' को आगे किया है. इसे मोदी ने देश में सभी महिलाओं का अपमान बताया. उधर, राहुल गांधी ने मोदी की इस टिप्पणी पर पलटवार करते हुए बुधवार को कहा कि ‘महिलाओं के सम्मान की शुरुआत घर से होती है' और मोदी को राफेल से जुड़े उनके सवालों का जवाब देना चाहिए.'

गांधी ने ट्वीट करके कहा, ‘मोदी जी से ससम्मान यह कहना चाहता हूं कि हमारी संस्कृति में महिलाओं के सम्मान की शुरुआत घर से होती है.' उन्होंने कहा, ‘बातों को घुमाना बंद करिए. मर्द बनिए और मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि जब आपने वास्तविक राफेल सौदे को बदला तो क्या रक्षा मंत्रालय और वायुसेना ने आपत्ति जताई थी? हां? या ना?'

With all due respect Modi Ji, in our culture respect for women begins at home.



Stop shaking. Be a man and answer my question: Did the Air Force and Defence Ministry object when you bypassed the original Rafale deal?



Yes? Or No? #RafaleScam