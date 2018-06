मंदसौर गोलीकांड की पहली बरसी LIVE: राहुल गांधी मंदसौर पहुंचे, थोड़ी देर में करेंगे रैली को संबोधित

मध्य प्रदेश में मंदसौर गोलीकांड की बरसी पर आज राहुल गांधी मंदसौर में रहेंगे. इस दौरान राहुल गांधी किसानों के बीच एक रैली को संबोधित करेंगे. कांग्रेस ने इस रैली को किसान समृद्धि संकल्प रैली का नाम दिया है. बता दें कि मंदसौर में आज ही के दिन एक साल पहले किसानों के ऊपर पुलिस ने गोलीबारी की थी, जिसमें 6 किसानों की मौत हो गई थी. बताया जा रहा है कि राहुल गांधी की रैली में कानून व्यवस्था बनाए रखने के पुख्ता सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं. करीब 50 पुलिस अधिकारी, सुरक्षा बलों की पांच कम्पनियां, 600 अतिरिक्त जवानों की तैनाती है. हवाई पट्टी से सभा स्थल तक ड्रोन कैमरों से भी लगातार नज़र रखी जाएगी. मंदसौर एसपी मनोज सिंह ने कहा एसपीजी दो दिन पहले आ गई है. आईजीपी उज्जैन प्रभारी हैं. 40-50 एसपी-डीएसपी हैं और 600 जवान लगाए गए हैं. कांग्रेस अध्यक्ष के दौरे को ध्यान में रखते हुए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं. जगह-जगह बैरिकेट्स लगाए गए हैं, अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है. साथ ही वहां आने वालों पर खास नजर रखी जा रही है.- राहुल गांधी मंदसौर पहुंच गये हैं. वहां वह पहले कांग्रेस के नेताओँ से मिले.

MP: Parents of Abhishek Patidar, who died during #Mandsaur farmers' protest last year,say, 'SDM (Sub-Divisional Magistrate) called our other son & asked who among us will meet Rahul Gandhi, when my son told him that my parents are going,SDM said ask them to not meet Rahul Gandhi' pic.twitter.com/aVE9UgfAaq