राहुल गांधी ने 'नफरत फैलाने वाली ट्रोल आर्मी' के खिलाफ छेड़ा अभियान,युवाओं से की अपील...

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Congress leader Rahul Gandhi) ने सोशल मीडिया पर नफरती फैलाने वाली ट्रोल आर्मी का मुकाबला करने के लिए नया अभियान छेड़ा है. राहुल गांधी ने सोमवार को ट्वीट कर एक हेल्पलाइन नंबर, विशेष सोशल मीडिया (Social Media) पेज लांच किया है और लोगों से कांग्रेस की आईटी सेल (Congress IT cell) से जुड़ने की अपील की है. राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर नया कंपेन शुरू कर युवाओं से कांग्रेस की आईटी सेल से जुड़ने को कहा है, जिसे आर्मी ऑफ ट्रुथ नाम दिया गया है. यह आर्मी ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर पैसे लेकर ट्रोल करने वालों से मुकाबला करेगी.

राहुल गांधी ने ट्विटर (Twitter) पर एक वीडियो संदेश के जरिये कहा, ट्रोल आर्मी देश की बुनियाद पर हमला कर रही है. हजारों लोग नफरत, गुस्सा फैला रहे हैं और उन्हें इसके लिए भुगतान किया जाता है. उन्होंने युवाओं से घृणा के खिलाफ इस अभियान से जुड़ने का आह्वान किया. राहुल ने कहा कि हमें उदार मूल्यों, शांति, सौहार्द और संयम के विचारों की रक्षा करने के लिए ऐसे योद्धाओं की जरूरत है.

India needs non violent warriors to fight for truth, compassion & harmony. You are central to defending the idea of India.



Come, #JoinCongressSocialMedia in this fight.



India needs you! pic.twitter.com/DhBsHMKU22