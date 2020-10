राहुल ने केस स्टडी के साथ कोरोना पर केंद्र की कमियां गिनाईं. 70 लाख मामलों पर सवाल उठाए

राहुल गांधी ने ट्विटर पर बीबीसी की केस स्टडी का वीडियो साझा करने के साथ कहा कि यह रिपोर्ट बताती है महामारी के खिलाफ कैसे प्रतिक्रिया नहीं की जाए. इसमें लॉकडाउन की घोषणा, प्रवासी श्रमिकों की समस्या, संक्रमण के बढ़ते मामलों और लापरवाही के कारण लोगों की मौतों को दिखाया गया है. वीडियो में तबलीगी जमात के नई दिल्ली में कार्यक्रम को लेकर पूरे अल्पसंख्यक समुदाय को निशाने पर लेने का भी उल्लेख है. इसमें शहरों के बाद ग्रामीण इलाकों में भी केस तेज बढ़ने पर भी चिंता जताई गई है.

A case study on how not to react to a pandemic. pic.twitter.com/txYzJFcl7r