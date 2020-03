International Women's Day पर राहुल गांधी, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने दी बधाई

खास बातें राहुल ने भारतीय महिलओं के ‘और सफल होने’ की कामना की देश निर्माण के लिए सभी महिलाओं को रविवार को सलाम किया केजरीवाल ने ममता बनर्जी ने महिलाओं को समाज का स्तंभ बताया

कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने रविवार को महिला दिवस (International Women's Day) के मौके पर भारतीय महिलओं के ‘और सफल होने' की कामना की. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) के इस कथन को भी ट्विटर पर पोस्ट किया, 'अगर सशक्त होने का अभिप्राय नैतिक शक्ति से है तो निर्विवाद रूप से महिलाएं पुरुषों की तुलना में श्रेष्ठ हैं.' राहुल गांधी ने कहा, 'भारत की सभी महिलाओं को महिला दिवस की शुभकामनाएं. कामना करता हूं कि आप और सफल हों.' उन्होंने अलग-अलग क्षेत्रों में मुकाम हासिल करने वाली भारतीय महिलाओं की तस्वीरों के कोलाज को भी पोस्ट किया जिनमें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी (Indira Gandhi) से लेकर क्रिकेटर मिताली राज शामिल हैं.

International Women's Day पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी बधाई, ट्वीट कर कही यह बात

“If by strength is meant moral power, then woman is immeasurably man's superior.”



-Mahatma Gandhi #HappyWomensDay to all the women of India. May you grow from strength to strength. pic.twitter.com/pdidKa1nte — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 8, 2020

इसके साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने भी समाज को दिशा देने और देश निर्माण के लिए सभी महिलाओं को रविवार को सलाम किया. मुख्यमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को बधाई दी. उन्होंने ट्वीट किया, ‘मेरी सभी बहनों, माताओं और बेटियों को महिला दिवस की शुभकामनाएं. महिलाओं के लिए अवसरों को बढ़ते हुए देखना बहुत सुखद है.' उन्होंने कहा, ‘जब महिलाएं और पुरुष सच्चे मायने में बराबर के साझेदार बनेंगे तभी हम प्रगति कर सकते हैं. हमारे समाज को दिशा देने तथा राष्ट्र निर्माण के लिए सभी महिलाओं को मेरा सलाम.'

Wish all my sisters, mothers and daughters a happy #WomensDay. It is very heartening to see the growing access to opportunities for women



Only when women and men become truly equal partners can we progress. My salute to all women for shaping our society and building our nation. — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) March 8, 2020

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस : माकपा नेता सीताराम येचुरी ने पीएम मोदी से पूछा बड़ा सवाल, कहा- नौटंकी करने के बजाए...

वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महिलाओं को समाज का स्तंभ बताते हुए रविवार को कहा कि उनकी सरकार उनके कल्याण और सशक्तिकरण को लेकर प्रतिबद्ध है. बनर्जी ने अपनी सरकार की 'कन्याश्री' और 'रूपाश्री' जैसी कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए पूरी दुनिया की महिलाओं को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने ट्वीट किया, 'महिलाएं हमारे समाज का स्तंभ हैं. वे हमारा गौरव हैं. मैं पूरी दुनिया की सभी माताओं और बहनों को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2020 की शुभकामनाएं देती हूं.' बनर्जी ने कहा, 'कन्याश्री से लेकर रूपाश्री तक, बंगाल की हमारी सरकार महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है. हमारी सरकार स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त कर रही है.'

Our Govt in #Bangla is financially empowering rural women through self-help groups. The Swasthya Sathi health insurance cards are also issued in the name of women, recognising them as the head of the family #IWD2020 2/2 — Mamata Banerjee (@MamataOfficial) March 8, 2020

VIDEO: Best Age to Get Pregnant: महिला दिवस पर जानें क्या है बच्चे पैदा करने की सही उम्र, 30 के बाद बेबी प्लानिंग और रिस्क