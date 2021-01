कृषि कानूनों पर राहुल गांधी बोले- 'अगर देश का हर किसान बिल समझ ले, तो पूरे देश में...'

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को केरल के वायनाड में एक रैली में कहा कि देश के पूरे किसानों को कृषि बिल अच्छे से समझ नहीं आया है, अगर देश के हर किसान को यह कानून समझ आ जाए तो पूरे देश में इसका विरोध होगा. राहुल ने कहा कि 'सच्चाई यह है कि कि बहुत से किसान इस बिल की डिटेल्स नहीं समझते हैं, क्योंकि अगर वो समझते तो पूरे देश में इसका विरोध शुरू हो जाएगा. पूरे देश में आग लग जाएगी.'

