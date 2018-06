कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की इफ़्तार पार्टी में एक बार फिर विपक्षी एकजुटता दिखी. आरजेडी, टीएमसी, जेडीएस, जेएमएम, एनसीपी, सीपीएम, एआईयूडीएफ के कई बड़े नेता शरीक हुए. जेडीयू के बाग़ी शरद यादव भी इफ़्तार पार्टी में पहुंचे. इस इफ़्तार पार्टी में पहुंचे मेहमानों से बातचीत में राहुल गांधी ने पीएम मोदी के फिटनेस वीडियो पर चुटकी ली. राहुल ने पूछा क्या आपने पीएम का फ़िटनेस वीडियो देखा है? यह अजीबोगरीब है. राहुल ने सीताराम येचुरी से भी पूछा, क्या आपने अपना फ़िटनेस वीडियो पोस्ट किया है?यह भी पढ़ें : PM मोदी के फ़िटनेस चैलेंज पर कुमारस्वामी बोले, मुझे राज्य के विकास के फ़िटनेस की ज़्यादा चिंता हाल में आरएसएस मुख्यालय जाने को लेकर सुर्खियों में रहे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी राहुल की इफ़्तार पार्टी में पहुंचे. पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, पूर्व उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी इफ़्तार की दावत में शरीक हुए. अध्यक्ष बनने के बाद ये राहुल की पहली इफ़्तार पार्टी थी.

