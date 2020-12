कोरोना वैक्सीन को लेकर राहुल गांधी का सवाल, 'PM मोदी बताएं भारत का नंबर कब आएगा?'

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कई दूसरे देशों में कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus infection) से बचाव के लिए टीकाकरण आरंभ होने का हवाला देते हुए बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि टीकाकरण में भारत का नंबर कब आएगा? उन्होंने एक ग्राफ साझा करते हुए ट्वीट किया, ‘‘दुनिया में 23 लाख लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव का टीका लग चुका है. चीन, ब्रिटेन, अमेरिका और रूस ने टीकाकरण आरंभ कर दिया है. भारत का नंबर कब आएगा, मोदी जी?''

