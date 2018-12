राहुल गांधी ने हरेन पंड्या, जज लोया सहित गिनाए 7 नाम, कहा- इन्हें किसी ने नहीं मारा...खुद मर गए

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ( Rahul Gandhi) इन दिनों बहुत आक्रामक तेवर में हैं. उन्होंने गुजरात के बहुचर्चित मुठभेड़ कांड में मारे गए सोहराबुद्दीन शेख (Sohrabuddin Sheikh) उसकी पत्नी कौसर बी (kausar bi) और तुलसी प्रजापति(Tulsiram Prajapati) केस के सभी आरोपियों के छूटने पर तंज कसा है. उन्होंने ऐसा ट्वीट किया, जो सोशल मीडिया पर कुछ ही समय में वायरल हो गया. खबर लिखे जाने तक, करीब साढ़े सात हजार लोगों ने ट्वीट को रिट्वीट किया. राहुल गांधी ने बीजेपी के शासनकाल में कुल सात लोगों की संदिग्ध मौत को लेकर ट्वीट में सवाल उठाए हैं. राहुल गांधी ने लिखा- हरेन पांड्या, तुलसीराम प्रजापति, जस्टिस लोया, प्रकाश थॉम्ब्रे, श्रीकांत खांडेलकर, कौसर बी, सोहराबुद्दीन शेख...इन्हें किसी ने नहीं मारा, ये बस मर गए..

कौन हैं पंड्या, जज लोया और श्रीकांत

हरेन पंड्या गुजरात के गृहमंत्री रह चुके थे. उनकी 26 मार्च 2003 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. तब गुजरात में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे. इस घटना में आरोपी रहे सोहराबुद्दीन शेख को बाद में पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया. जज बीएच लोया सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर केस की सुनवाई कर रहे थे. उनकी 2015 में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जबकि इसी केस से जुड़े वकील श्रीकांत की भी 29 नवंबर 2015 को संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी. कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया था कि वकील श्रीकांत को कोर्ट की बिल्डिंग से फेंक कर मारा गया था. जबकि सोहराबुद्दीन और तुलसीराम प्रजापति दोनों उज्जैन के मूल निवासी थे. दोनों का अपराध से नाता था. तुलसीराम प्रजापति ने नाबालिग रहते ही अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था. 1997 में 18 साल की उम्र में पहली बार वह गिरफ्तार हुआ था. बाद में 28 साल की उम्र में गुजरात में हुए एन्काउंटर में उसे पुलिस ने मार गिराया.

NO ONE KILLED...



Haren Pandya.



Tulsiram Prajapati.



Justice Loya.



Prakash Thombre.



Shrikant Khandalkar.



Kauser Bi.



Sohrabuddin Shiekh.



THEY JUST DIED.