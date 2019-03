DRDO हमें आपके काम पर गर्व है और PM को वर्ल्ड थियटर डे की बधाई- राहुल गांधी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को ऐलान किया कि भारत ने अंतरिक्ष में एंटी मिसाइल से एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराते हुए आज अपना नाम अंतरिक्ष महाशक्ति के तौर पर दर्ज कराया और ऐसी क्षमता हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया. इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस पर प्रतिक्रियाए दी हैं. राहुल गांधी ने कहा, 'बहुत अच्छे डीआरडीओ, हमें आपके काम पर गर्व है. मैं प्रधानमंत्री को वर्ल्ड थिएटर डे की बधाई देना चाहूंगा.' राहुल गांधी के साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया दी हैं. उन्होंने कहा, 'मोदी घंटे भर तक टीवी पर रहे, उन्होंने देश का ध्यान जमीनी मुद्दों से हटाया.'

Well done DRDO, extremely proud of your work.



I would also like to wish the PM a very happy World Theatre Day.