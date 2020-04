दवा के लिए भारत को धमकाने पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को राहुल गांधी ने समझाया दोस्ती के मायने

इससे पहले गत रविवार को ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर आग्रह किया था कि भारत अमेरिका को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन उपलब्ध कराए. अमेरिका इन दिनों कोरोना महामारी का सामना कर रहा है. हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का इस्तेमाल मलेरिया के उपचार के लिए होता है. भारत इस दवा का प्रमुख निर्यातक है.

Friendship isn't about retaliation. India must help all nations in their hour of need but lifesaving medicines should be made available to Indians in ample quantities first.