राहुल गांधी ने मंदी पर कहा - "PM मोदी के अंतर्गत भारत की अर्थव्यवस्था पहली बार..."

उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘प्रधानमंत्री मोदी के तहत भारत की अर्थव्यवस्था पहली बार आधिकारिक रूप से मंदी में चली गई. इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि तीन करोड़ लोग अब भी मनरेगा के तहत रोजगार की तलाश में हैं.'' कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘फरमान जारी कर अर्थव्यवस्था को प्रगति के पथ पर नहीं ले जाया जा सकता. प्रधानमंत्री को यह बुनियादी बात समझने की जरूरत है.''

Under PM Modi, India's economy is officially in a recession for the first time ever.



More importantly, 3 crore people are still looking for work under MNREGA.



Economy cannot be ordered to grow by diktats. PM needs to first understand this basic idea.