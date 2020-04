ट्विटर पर व्हाइट हाउस ने PM मोदी और राष्ट्रपति कोविंद को किया अनफॉलो तो राहुल गांधी का आया यह रिएक्शन...

कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कहना है कि वे इस बात से बेहद निराश हैं कि व्हाइट हाउस के ट्विटर हैंडल ने पीएम मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अनफॉलो किया है. राहुल ने ट्वीट किया, ' मैं इस बात से निराश हूं कि व्हाइट हाउस ने हमारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को अनफॉलो किया है. मैं विदेश मंत्रालय से आग्रह करता हूं कि वे इस बात की ओर ध्यान दें.'

I'm dismayed by the "unfollowing" of our President & PM by the White House. I urge the Ministry of External Affairs to take note.