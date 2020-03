ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर राहुल गांधी बोले- वह कांग्रेस में एकमात्र ऐसे शख्स हैं जो मेरे घर में...

कांग्रेस के होनहार नेता कहे जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया. कुछ रिपोर्ट्स और बयान की मानें तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी से सिंधिया काफी दिनों से मिलना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें अप्वाइंटमेंट नहीं मिला. हालांकि बुधवार को न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते वक्त राहुल गांधी ने ने कहा कि वह कांग्रेस के उन नेताओं में से एकलौते नेता थे, जो किसी भी वक्त मिल सकते थे.

एएनआई के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा, ''वह कांग्रेस में एकमात्र ऐसे शख्स हैं जो मेरे घर में कभी भी आ सकते हैं.'' लगभग एक साल पहले राहुल गांधी ने उनके पोस्ट को रिट्वीट किया था, जब उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की लड़ाई में कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच शांति स्थापित की थी. राहुल गांधी ने लियो टॉलस्टॉय के विचार को ट्वीटर पर ट्वीट करते हुए लिखा था, ''दो सबसे शक्तिशाली योद्धा हैं धैर्य और समय.''

The two most powerful warriors are patience and time.



