प्रज्ञा ठाकुर को 'आतंकवादी' कहने वाले बयान पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बोले- 'हां! जो मैंने ट्वीट पर लिखा है, उस पर कायम हूं

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि वह लोकसभा में विवादित बयान देने वाली भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह को 'आतंकवादी' बताने वाली अपनी टिप्पणी पर कायम हैं. उन्होंने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, गोडसे भी हिंसा का प्रयोग करता था और यह (प्रज्ञा) भी हिंसा का प्रयोग करती हैं.' यह पूछे जाने पर क्या वह प्रज्ञा को 'आतंकवादी' बताने वाली टिप्पणी पर कायम हैं तो गांधी ने कहा, 'हां! जो मैंने ट्वीट पर लिखा है, उस पर कायम हूं.' उन्होंने यह भी कहा, 'प्रज्ञा ने वही कहा है जिसमें वह विश्वास करती हैं.'गौरतलब है कि प्रज्ञा के लोकसभा में दिए गए विवादित बयान को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरूवार को ट्वीट किया था, 'आतंकवादी प्रज्ञा ने आतंकवादी गोडसे को देशभक्त बताया. यह भारत के संसद के इतिहास का एक दुखद दिन है.' प्रज्ञा के बयान पर शुक्रवार को लोकसभा में हंगामे के दौरान बीजेपी के निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी ने प्रज्ञा को 'आतंकी' कहा था अत: कांग्रेस को भी इस मामले में माफी मांगनी चाहिए. गौरतलब है कि प्रज्ञा ने बुधवार को लोकसभा में एसपीजी संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान उस वक्त विवादित टिप्पणी की थी जब द्रमुक सदस्य ए राजा बोल रहे थे. प्रज्ञा की टिप्पणी को सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं किया गया था.

Terrorist Pragya calls terrorist Godse, a patriot.



A sad day, in the history of

India's Parliament.