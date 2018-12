आखिर राहुल गांधी ने क्यों कहा- इट्स डन...

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने किसानों की कर्जमाफी का वादा किया था, जिसे तीन राज्यों में जीत के बाद पूरा कर दिखाया है. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान की कांग्रेस सरकार द्वारा किसानों की कर्जमाफी की घोषणा किए जाने की तारीफ करते हुए पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि उन्होंने सरकार बनने के दस दिनों के भीतर यह वादा पूरा करने की बात की थी, लेकिन इसे दो दिन में ही कर दिया गया.

राजस्थान में किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा के बाद गांधी ने ट्वीट कर कहा, ''काम पूरा हुआ. राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने किसानों के कर्ज माफ किए.'' उन्होंने कहा, ''हमने 10 दिन में कर्ज माफ करने के लिए कहा था. इसे हमने दो दिन में कर दिया.'' गौरतलब है कि कांग्रेस ने इन तीनों राज्यों के विधानसभा चुनाव में वादा किया था कि सरकार बनने 10 दिनों के भीतर किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे. तीनों जगह कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पहले निर्णय के तौर पर कर्जमाफी की घोषणा की गई है.

It's done!



Rajasthan, Madhya Pradesh & Chhattisgarh have waived farm loans.



We asked for 10 days.



We did it in 2.