राहुल गांधी बोले- खुद की इमेज बनाने में जुटे हैं PM, देश की सभी संस्थाएं भी कर रही हैं यही काम

राहुल गांधी ने इस बयान के साथ एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें वह चीन के साथ निपटने के लिए अपने सुझाव दे रहे हैं. इस वीडियो में राहुल गांधी खुद बोल रहे हैं कि आपको चीनियों के साथ मानसिक मजबूती के साथ निपटना पड़ेगा. राहुल गांधी चीन के साथ संबंधों को लेकर पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे हैं.

PM is 100% focused on building his own image. India's captured institutions are all busy doing this task.



One man's image is not a substitute for a national vision. pic.twitter.com/8L1KSzXpiJ