कर्नाटक के शिवमोगा में हुए ब्लास्ट पर राहुल गांधी ने जताया दुख, कहा- 'घटना की जांच हो'

कर्नाटक के शिवमोगा जिले में पत्थर की खदान में ब्लास्ट हो गया, जिसके कारण आठ लोगों की मौत हो गई है. इस घटना पर राहुल गांधी ने शोक जताया है. राहुल ने ट्वीट किया है कि कर्नाटक में हुई ब्लास्ट की घटना बेहद दुखद है. मैं पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताता हूं. इस तरह की घटनाओं की गहराई से जांच होनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह के हादसों को रोका जा सके.

The news of blast at stone mining quarry in Karnataka is tragic.



Condolences to the families of the victims. Such incidents call for in-depth investigation so that similar tragedies can be avoided in the future.