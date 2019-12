ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि जो देश चला रहा है वह ही हिंसा में विश्वास करता है : राहुल गांधी

केरल में अपनी लोकसभा सीट वायनाड में एक सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि दूसरे देश पूछ रहे हैं कि भारत अपने बेटियों और बहनों की परवाह क्यों नहीं कर पा रहा है. उत्तर प्रदेश में बीजेपी का एक विधायक रेप का आरोपी है लेकिन प्रधानमंत्री एक भी शब्द बोलने को राजी नही हैं. राहुल गांधी ने कहा भारत को अब 'रेप की राजधानी' के तौर पर जाना जाता है. इससे पहले राहुल गांधी ने कहा, आपने देखा होगा कि देश में हिंसा, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ा और कानूनराज का खत्म हो गया है. हर दिन हम पढ़ते हैं कि महिलाओं के खिलाफ रेप, छेड़खानी हो रही है. इसके बाद राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और नफरत फैलाई जा रही है. दलितों के खिलाफ हिंसा और अत्याचार बढ़ गया है. अदिवासियों के खिलाफ अत्याचार और उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं. राहुल ने कहा कि यह सब कुछ अचानक इसलिए बढ़ गया है क्योंकि जो शख्स इस समय देश चला रहा है वह हिंसा और निरंकुश शासन में विश्वास में करता है.

