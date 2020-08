राहुल गांधी ने ग्राफ शेयर कर चेताया- नौकरी और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर मिल सकती हैं और बुरी खबरें 

राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में रिजर्व बैंक का हवाला देते हुए एक ग्राफ साझा किया है. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा- आरबीआी ने 'देश के वास्तविक मूड' का खुलासा किया है. लोगों का भरोसा (पीपुल्स कॉन्फिडेंस) अब तक के निम्न स्तर पर आ गया. डर और असुरक्षा अब तक के उच्च स्तर पर पहुंच गई. अर्थव्यवस्था और नौकरियों के मोर्चे पर बुरी खबरें आने की आशंका है."

RBI reveals the real 'Mood of the Nation':



People's confidence at all time low.

Fear and insecurity at all time high.



Expect more bad news on the economy and jobs front. pic.twitter.com/zaOWwwys8d