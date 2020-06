राहुल गांधी ने लॉकडाउन के चार चरणों में कोरोना के मामले बढ़ने का ग्राफ किया शेयर, Tweet में लिखा- 'पागलपन..."

स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, देश में कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में सर्वाधिक 11,458 मामले सामने आने से शनिवार को संक्रमण के कुल मामले तीन लाख को पार कर गए वहीं संक्रमण से 386 लोगों की मौत होने से मृतक संख्या बढ़कर 8,884 हो गई है. कोरोना वायरस के मामलों के लिहाज से भारत दुनिया का चौथा सबसे अधिक प्रभावित देश बन गया है.

”Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results.” - Anonymous pic.twitter.com/tdkS3dK8qm